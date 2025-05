Aprovado PL de Caravina que cria o Dia Estadual da Mulher Música-Instrumentista em MS

Foi aprovado em redação final, na sessão desta quarta-feira (21), o Projeto de Lei nº 215/2024, de autoria do deputado estadual Caravina, que institui o “Dia Estadual da Mulher Música-Instrumentista” no calendário oficial de Mato Grosso do Sul. A data será comemorada anualmente no dia 13 de agosto, em homenagem ao nascimento da violeira Helena Meirelles, um dos maiores ícones da cultura sul-mato-grossense.

A proposta tem como objetivo valorizar o talento e a contribuição das mulheres na música instrumental, além de fortalecer a igualdade de gênero no cenário artístico e cultural. Com a aprovação final, o texto segue agora para sanção do governador do Estado.

“Este projeto é uma forma de eternizar o legado de Helena Meirelles e, ao mesmo tempo, incentivar o reconhecimento das mulheres que atuam na música instrumental, muitas vezes de forma invisibilizada”, destaca o deputado Caravina.

A homenagem também motivou a realização da Sessão Solene “Medalha Helena Meirelles”, promovida pela Assembleia Legislativa com o apoio do mandato de Caravina. Na ocasião, diversas instrumentistas foram homenageadas por sua trajetória e contribuição à cultura regional, reforçando a importância de abrir espaço e reconhecimento às artistas mulheres.

O projeto faz parte de um conjunto de ações do deputado Caravina em defesa da cultura sul-mato-grossense e da valorização das mulheres. Além de propor a nova data comemorativa, o parlamentar tem destinado emendas e articulado políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor artístico e cultural no estado.