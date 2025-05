Polícia Civil investiga ataque a conselheira tutelar em Bela Vista

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Bela Vista, investiga um ataque ocorrido na tarde de ontem (20), no bairro Cohab, no município, contra uma conselheira tutelar. O caso foi inicialmente atendido pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil para a apuração dos fatos.

Conforme as informações levantadas, a equipe do Conselho Tutelar foi até uma residência para buscar a documentação de uma criança que estava sendo submetida a atendimento, quando foi recebida pela avó da menor. No local, ao ser informada sobre a possibilidade de reavaliação da guarda da criança, a mulher iniciou uma discussão com a equipe do Conselho, proferindo xingamentos aos servidores.

Durante a confusão, o filho da mulher, que é pai da criança, se apossou de uma foice que estava dentro da casa e, rapidamente, se dirigiu ao portão, atingindo uma conselheira com um golpe na região posterior da cabeça, próximo à nuca, causando uma lesão grave. Em seguida, o agressor ainda tentou atacar os demais conselheiros, que conseguiram fugir. O autor foi capturado pela Polícia Militar enquanto tentava se esconder em um brejo próximo ao imóvel.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi formalizada a prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, com agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em seguida, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do indiciado, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A vítima permanece hospitalizada e seu estado de saúde é estável.