Polícias Civil e Militar prendem suspeito de cometer abusos sexuais em Santa Rita do Pardo

Na manhã de hoje (21), a Polícia Civil, através da Delegacia de Santa Rita do Pardo, com apoio da Polícia Militar prendeu um homem de 41 anos, suspeito de cometer abusos sexuais contra sua enteada, uma menina que atualmente está com 12 anos de idade.

As investigações indicam que os abusos começaram quando a criança tinha apenas 6 anos, e vinham ocorrendo de forma contínua ao longo dos anos. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após denúncia do conselho tutelar, sendo imediatamente iniciadas as apurações.

Foram colhidos depoimentos, realizadas diligências investigativas e exames periciais, incluindo o exame sexológico, que reforçou os indícios contra o suspeito. Diante das provas reunidas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem, que foi decretada pela Justiça e cumprida por policiais nesta manhã.

A vítima está recebendo acolhimento adequado e apoio de equipe especializada.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e orienta que qualquer situação suspeita de abuso ou violência sexual seja imediatamente denunciada, seja por meio do Disque 100, Delegacias de Polícia, ou Conselhos Tutelares.