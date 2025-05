Caravina solicita inclusão de Paranaíba na Caravana de Castração

Na última quarta-feira (21), o deputado estadual Caravina apresentou uma indicação solicitando a inclusão do município de Paranaíba na Caravana de Castração promovida pelo Governo do Estado. A proposta foi encaminhada ao secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, com cópia ao superintendente de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Leite Rodrigues dos Santos.

A solicitação visa atender à crescente demanda da população de Paranaíba por ações voltadas ao bem-estar animal. Segundo o parlamentar, o município enfrenta um aumento significativo no número de cães e gatos, muitos em situação de abandono, o que tem causado impactos na saúde pública, como a disseminação de zoonoses e casos de maus-tratos.

A Caravana de Castração é uma iniciativa do Governo do Estado que oferece atendimento gratuito e descentralizado, com cirurgias de esterilização realizadas em unidades equipadas. O objetivo é promover o controle populacional de animais de pequeno porte, garantindo mais saúde e qualidade de vida para os animais e para a comunidade.

De acordo com Caravina, a solicitação partiu de uma demanda apresentada pelo vereador César Moreth da Silva Queiróz, que acompanha de perto os desafios enfrentados no município com relação à superpopulação animal.

A proposta integra os esforços do mandato de Caravina na defesa de políticas públicas.