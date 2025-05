CRAS Vida Nova registra mais de 100 atendimentos e recebe moradores de 18 bairros em ação do Primt Itinerante

O segundo dia de atendimentos do Primt Itinerante registrou 132 atendimentos e comparecimento de moradores de cerca de 18 bairros da Região Urbana do Segredo. A ação de captação para o Cadastro Reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho ocorreu nesta quarta-feira (21), no bairro Vida Nova, dentro do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) da região.

A oportunidade atraiu moradores como Keithi Rocha Rodrigues, que buscava uma chance de ser contemplada pela política pública. “Nunca tentei entrar e dessa vez fiz questão até de chegar cedo na fila. Parece ser uma opção muito boa, pela renda, a cesta básica e ter uma segurança maior ao fim do mês”, disse a moradora, de 38 anos.

A esperança também move Ricardo da Rocha, de 24 anos, que reside no mesmo bairro. “Estou há muito tempo tentando uma contratação na Carteira [de Trabalho], e me disseram que dentro do Primt terei como manter essa busca. Pelo menos será com um pagamento ao final do mês e ajuda pra recomeçar”, explicou.

Para Rita Santana, a triagem representa a possibilidade de melhorar a renda, atualmente conquistada por meio de trabalhos esporádicos.

“Preciso ser selecionada, já que esse programa me daria um dinheiro certo no fim do mês”, relatou a candidata, de 32 anos, que chegou horas antes do início da distribuição de senhas no CRAS.

Já Alberto da Silva Arantes, de 44 anos, busca retornar ao programa após dois anos do desligamento. Ele se orgulha de ter saído do Primt anteriormente por ter conseguido um emprego formal.

“Deu certo lá trás e pode acontecer de novo. Importante a gente poder contar com a Prefeitura em uma hora difícil. E se exigirem outra vez, vou fazer os cursos e trabalhar da melhor forma”, contou o morador do bairro Nova Lima.

Moradora do bairro Colúmbia, Camila Novacowski Barbosa, de 31 anos, saiu de casa às 4h da manhã para garantir uma das primeiras entrevistas da seleção.

“Minha vizinha disse que era importante madrugar para não perder a oportunidade. São poucas senhas para o tanto de pessoas interessadas, porém coloco muita fé para ser aprovada. Se passar pela entrevista, depois também me avisaram que precisarei acompanhar o dia da publicação de convocação. A minha família espera muito que eu seja selecionada”, comentou a trabalhadora, sem registro formal há mais de um ano.

Na mesma condição está Clodoaldo Rodas, de 48 anos, que também está fora do mercado formal há cerca de um ano. “Serviço sempre tem, contudo para assinar a Carteira [de Trabalho] está difícil. E pelo Primt ficará melhor para disputar essa chance no Mercado”, analisou o candidato, que ainda não havia comparecido ao CRAS de seu bairro.

A coordenadora da unidade e integrante da rede de acolhimento da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Adriana Nascimento Lopes, informou que moradores de 18 bairros da região participaram da ação. “Excelente solução ao público e um projeto que soma esforços da Funsat com o nosso CRAS. Estamos aqui para ajudar sempre, com orientações e serviços que ajudem no bem-estar de quem mais precisa”, afirmou.

Veja o endereço do Primt em bairros

Confira mais das agendas do Primt Itinerante para os próximos dias:

22 de maio (quinta-feira)

CRAS Noroeste – 60 senhas

Rua Barbacena, s/nº, Jd. Noroeste

23 de maio (sexta-feira)

CRAS Vila Gaúcha – 60 senhas

Rua da Praia, 631, Coophavilla II

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Canguru – 60 senhas

Rua dos Topógrafos , 1175. Jd. Canguru

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Canguru – 60 senhas

Rua dos Topógrafos , 1175. Jd. Canguru

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Moema – 60 senhas

Rua Querubina Garcia Nogueira , s/nº, Residencial Recanto dos Rouxinóis.

Critérios para a seleção de beneficiários

O recrutamento de beneficiários segue as definições da Lei Municipal nº 7074/23, e é direcionado a selecionar pessoas que atuem em atividades como a conservação de logradouros públicos, serviços administrativos, além da preparação de áreas públicas para a realização de eventos.

Na eventualidade do candidato já ter feito parte do quadro do Primt, é preciso que ele já tenha se desligado, há mais de seis meses. Se for uma inscrição inédita, basta o perfil estar dentro de requisitos específicos, como. Por exemplo, o de estar desempregado de uma colocação formal, por um tempo superior a 180 dias.

O cadastro no programa também exige que o novo beneficiario tenha idade entre 18 e 67 anos, esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal) e possua uma renda familiar per capta não ultrapasse o valor de ½ (meio) salário mínimo vigente. É obrigatória ao candidato a apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e a Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social).

Outra questão importante aos interessados, é a regra de que apenas um membro por família pode estar ligado ao Primt O programa também é submetido a um regime de cotas, sendo 5% do total para pessoas negras, 5% para PCD (Pessoas com Deficiência), 5% para mulheres que passaram por violência doméstica, 3% aos egressos do Sistema Penitenciário e outros 3% reservados ao pessoas portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O subsídio destinado aos matriculados nesta política pública é de um salário mínimo, uma cesta básica e alimentação nos dias de trabalho. Além disso, o inscrito recebe o mínimo 40 horas/aula de capacitação profissional, em cursos ou palestras. Todo inscrito, obrigatoriamente já passou antes pela condição de Cadastro Reserva do programa.

Mais informações na Central (67) 4042-0585, pelo Ramal 5933, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

