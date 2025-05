Caravina solicita implantação do Programa Mulher Segura em Mundo Novo

Na sessão plenária desta quarta-feira (21), o deputado estadual Caravina apresentou uma indicação à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul solicitando a implantação do PROMUSE – Programa Mulher Segura MS – no município de Mundo Novo. A proposta, também encaminhada à Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, tem como objetivo fortalecer a rede de proteção às mulheres e promover a prevenção à violência doméstica por meio de ações coordenadas e eficazes.

A iniciativa parte da constatação de que municípios do interior, como Mundo Novo, enfrentam episódios recorrentes de violência doméstica, muitos dos quais sequer são denunciados por medo ou falta de informação. A ausência de uma estrutura especializada no atendimento e acolhimento das vítimas agrava ainda mais essa realidade, tornando urgente a implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

O PROMUSE, regulamentado pela Portaria PMMS nº 032/18, atua com foco em três eixos: campanhas educativas, ações ostensivas e articulação institucional. O programa visa não apenas proteger as vítimas e fiscalizar medidas protetivas, mas também conscientizar a sociedade sobre a gravidade da violência doméstica e familiar.

Segundo o deputado Caravina, a presença do PROMUSE em Mundo Novo permitirá criar um ambiente mais seguro, acolhedor e preparado para dar resposta imediata às ocorrências, além de fomentar uma cultura de respeito às mulheres.

A solicitação atende a uma demanda encaminhada ao gabinete parlamentar pelos vereadores Elcio Rodrigues de Souza (Elcio Policial) e Valdenir de Sousa Francisco (Ravini), ambos do município de Mundo Novo, que destacaram a necessidade urgente de ampliar a proteção às mulheres na cidade. A proposta agora aguarda análise do Executivo estadual.