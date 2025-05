Operação conjunta cumpre dois mandados de prisão contra casal investigado por tráfico interestadual de drogas

Em uma ação integrada, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), cumpriu dois mandados de prisão em Corumbá, na última segunda-feira (19/05), contra um casal investigado por integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

A operação foi deflagrada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), em conjunto com a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL) de Sergipe, e contou com apoio do DRACCO/MS. O mapeamento foi realizado pelas forças policiais sergipanas, com foco no combate ao crime organizado com atuação no Estado de Sergipe e a localização dos investigados foi possível graças à troca de informações entre as polícias judiciárias dos dois Estados.

O homem, que estava foragido há cerca de um ano, foi localizado e preso em Corumbá por policiais civis do DRACCO. Segundo as investigações, ele é considerado um dos traficantes mais articulados do Sergipe, sendo responsável pela remessa de grandes quantidades de drogas oriundas do Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo.

O investigado já havia sido preso e condenado em diversos processos criminais, incluindo a operação “Valquíria”, pelos crimes de tráfico de drogas, associação armada para o tráfico e integração em organização criminosa. Ele é classificado como de elevada periculosidade.

Durante a ação, a mulher do investigado também foi presa. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal, decorrente de condenação com trânsito em julgado.

O casal encontra-se à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.