Polícia Civil prende homem em flagrante por morte de animal na Capital

Na manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista – DECAT, atendendo a chamada do Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS, esteve em uma residência situada no Bairro Paulo Coelho Machado, onde um cachorro foi encontrado sem vida.

Foi possível constatar que, embora transcorrido pouco tempo do óbito, o corpo do animal estava infestado por ectoparasitas e com evoluído estado de desnutrição.

Segundo informações colhidas nas imediações, o proprietário do imóvel e tutor do animal não era visto no local com frequência e o cão ficava abandonado, até que nesta data não resistiu. Enquanto a equipe acompanhava o trabalho pericial e realizava o levantamento de informações, outra equipe da DECAT passou a fazer buscas pelo suspeito, até encontrá-lo na região central da cidade.

Ele foi preso em flagrante pela prática do delito de maus tratos a animais com resultado morte, previsto no artigo 32, § 2º da Lei 9.605/1998.