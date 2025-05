Homem é preso pela Polícia Civil em Itaquiraí, durante Operação Caminhos Seguros

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), segue intensificando as ações da Operação Caminhos Seguros 2025 — iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na manhã desta quarta-feira (21), policiais civis deram cumprimento a um Mandado de Prisão Preventiva contra um homem de 27 anos, identificado pelas iniciais C.G.R., no município de Itaquiraí/MS. O investigado é suspeito de praticar o crime de Estupro de Vulnerável.

A prisão é resultado do trabalho integrado da Polícia Civil no combate aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, reforçando o compromisso com a proteção da infância e a responsabilização de agressores.

As diligências da Operação Caminhos Seguros continuam em todo o Estado.