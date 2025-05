Polícia Civil realiza palestra em escola de Corumbá durante campanha Maio Laranja

A iniciativa faz parte das ações sociais da Polícia Civil, que, por meio da DAIJI, reforça seu compromisso com a proteção da infância e adolescência. A delegacia se mantém à disposição da comunidade para o enfrentamento de crimes que envolvam crianças e adolescentes.

Durante a ação, foram abordados temas relevantes como a prevenção à exploração sexual, bullying e a prática de atos infracionais, com o objetivo de conscientizar e orientar os estudantes sobre seus direitos e deveres, além de alertá-los sobre situações de risco.

