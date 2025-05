Jateí: Zé Teixeira solicita obras na MS-145 e reforma de ginásio

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, solicitou, durante as sessões plenárias da Casa de Leis, obras de infraestrutura para beneficiar a população de Jateí. Ele pediu ao Governo do Estado a recuperação da rodovia MS-145 e a reforma do ginásio poliesportivo do município.

As solicitações foram feitas a pedido da prefeita de Jateí, Cileide Cabral. Segundo ela, a rodovia MS-145 necessita, com urgência, de serviços de levantamento e cascalhamento no trecho que se estende da interseção com a BR-376, passando pelo Distrito de Nova Esperança, até a divisa com Naviraí.

"Devido ao desgaste natural e às condições climáticas, a estrada apresenta trechos críticos, dificultando o acesso, comprometendo a segurança dos usuários e impactando o escoamento da produção local", explicou a prefeita.

Além disso, a gestora solicitou o apoio do deputado para a reforma completa do Ginásio Poliesportivo de Jateí. A obra incluiria a recuperação da cobertura, do piso esportivo e das estruturas metálicas, além da modernização da iluminação, revitalização de vestiários e banheiros e adequações para acessibilidade.

Por dois anos, o ginásio foi cedido ao Estado para sediar as atividades da Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite. No entanto, o uso prolongado e a falta de manutenção durante esse período resultaram em diversos problemas estruturais, comprometendo sua utilização pela comunidade.

Recursos - Nesta quarta-feira (21), o deputado Zé Teixeira apresentou uma indicação aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul, solicitando a destinação de emendas ao Orçamento da União para atender demandas da Secretaria de Saúde do município de Bonito. Segundo o vereador Adãozinho Duarte, os recursos federais são essenciais para melhorar o atendimento à população na rede pública de saúde.

Foto: Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul