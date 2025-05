Projeto cria campanha para reforçar a prevenção aos incêndios florestais em MS

Tramita a partir de hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 127/2025 , de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a “Campanha Fogo Zero” e dá outras providências. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A campanha "Fogo Zero" será realizada anualmente no mês de maio e tem como objetivo reforçar a cultura de prevenção aos incêndios florestais, por meio de ações educativas, realização de cursos de capacitação em prevenção e combate a incêndios e outras medidas que visem a proteção das áreas de floresta no Estado de Mato Grosso do Sul.

“A campanha surgiu como uma resposta integrada e proativa aos recorrentes focos de incêndio que atingem tanto áreas de vegetação nativa quanto florestas plantadas, especialmente durante o período de estiagem. A ocorrência de incêndios nessas regiões representa um retrocesso ambiental e econômico que pode ser evitado com políticas eficazes de prevenção. Ao incluir a Campanha Fogo Zero no Calendário Oficial, o Estado consolida seu compromisso com a proteção ambiental e a governança responsável de seus recursos naturais, ao mesmo tempo em que amplia o alcance e a permanência das ações educativas e preventivas no território sul-mato-grossense”, justificou o deputado.