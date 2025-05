Ponte, asfalto e desenvolvimento: pedidos que conectam realidades

O deputado estadual Renato Câmara protocolou, nesta quarta-feira (21), duas indicações que refletem uma conexão direta com quem vive e produz no interior de Mato Grosso do Sul. São demandas que surgem do diálogo com os moradores, produtores e trabalhadores que conhecem, na prática, os desafios das estradas e da infraestrutura rural.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

A primeira indicação solicita a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego Cachoeira Branca, no km 35 da MS-441, no município de Bandeirantes. Hoje, a travessia é feita por uma ponte de madeira que já não oferece a segurança e a resistência necessárias para o tráfego, especialmente no período de safra. É um pedido que nasce da realidade de quem depende dessa estrada todos os dias — e que sabe o quanto ela impacta no escoamento da produção, na mobilidade e na segurança.

A solicitação foi encaminhada ao deputado federal Beto Pereira, com o objetivo de buscar apoio para viabilizar a obra, garantindo uma solução definitiva para uma demanda que se repete há anos.

Já a segunda indicação contempla o trecho da rodovia MS-379, que liga o distrito de Panambi ao município de Itaporã. Quem percorre esse caminho conhece bem os desafios: estrada precária, dificuldades no período de chuvas e impactos diretos tanto no transporte da produção quanto no acesso a serviços essenciais como saúde, educação e comércio.

Por isso, Renato solicitou ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agesul, Mauro Rondon, que a pavimentação asfáltica desse trecho seja priorizada. A proposta busca não apenas melhorar as condições de tráfego, mas também gerar desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para quem vive e trabalha na região.

As duas indicações reforçam um compromisso permanente do deputado com as pautas que fazem diferença na vida das pessoas. Porque, no fim das contas, ouvir é essencial — mas se conectar, entender e agir faz toda a diferença. E é exatamente isso que explica por que Renato Câmara é, hoje, o deputado que mais trabalha pelo agro e pela infraestrutura de Mato Grosso do Sul.