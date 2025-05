Lidio Lopes assume vice-presidência da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e

O deputado estadual Lidio Lopes (MS) foi nomeado vice-presidente da Frente Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente (Fecriança), criada pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). O lançamento oficial da iniciativa acontecerá nesta quinta-feira, 22 de maio, às 10h30, no Let's Idea Brasília Hotel.

"Tenho dedicado grande parte da minha atuação parlamentar à defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Assumir esta vice-presidência representa uma oportunidade de ampliar esse trabalho em âmbito nacional. Precisamos unir forças no combate ao abuso e à exploração sexual infantil, garantindo políticas públicas efetivas em todos os estados brasileiros", destacou o deputado Lidio Lopes.

A diretoria da Fecriança é composta pela deputada Tia Ju (RJ) na presidência, pelo deputado Lidio Lopes (MS) na vice-presidência e pela deputada Ana Cunha (PA) como secretária. A frente permitirá a participação de até dois deputados por estado como coordenadores estaduais, ampliando o alcance das ações em defesa da criança e do adolescente.

O objetivo principal da Fecriança é promover a conscientização e o debate sobre políticas de proteção e ações concretas no combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa surge durante o Maio Laranja, mês dedicado à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Como vice-presidente, Lidio Lopes terá a função de substituir a presidente em suas ausências, auxiliar na coordenação dos trabalhos, na elaboração de documentos e exercer outras atribuições conferidas pela presidência da frente.

"Vamos trabalhar para que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam garantidos e ampliados. Esta é uma causa que transcende partidos ou posições políticas. O futuro do nosso país depende de como tratamos nossas crianças hoje", afirmou Lidio Lopes.

A criação da Fecriança representa um importante passo na articulação nacional para a proteção de crianças e adolescentes, área em que o deputado Lidio Lopes tem atuado com destaque no Mato Grosso do Sul, apresentando projetos e iniciativas que visam coibir o abuso e a exploração sexual infantil e garantir direitos fundamentais a este público.