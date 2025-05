Alunos da UFMS visitam Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba em ação do Projeto Enactus

Na manhã desta terça-feira (20), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba recebeu a visita de alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), integrantes do Projeto Enactus, sob supervisão da professora Ana Cláudia.

A iniciativa teve como objetivo promover um intercâmbio de conhecimento sobre o papel das instituições públicas no enfrentamento à violência de gênero. Durante a visita, os estudantes conheceram de perto a estrutura e o funcionamento da unidade especializada da Polícia Civil, bem como os procedimentos adotados em casos de violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas.

Entre os temas debatidos estiveram a desigualdade de gênero e racial, os mecanismos legais de proteção às vítimas, o ciclo da violência, a importância das denúncias, o papel do Inquérito Policial na responsabilização dos agressores e a atuação da Polícia Civil como agente essencial na defesa dos direitos humanos e no acolhimento humanizado das vítimas.

A Delegada Titular, Eva Maira Cogo, destacou o compromisso da DAM-Paranaíba com a proteção, acolhimento e investigação qualificada dos crimes de violência de gênero, enfatizando a relevância do diálogo com instituições acadêmicas na construção de uma sociedade mais justa e segura para todas.

A visita representa um importante passo para a integração entre academia e segurança pública, fortalecendo o debate crítico e a formação cidadã de futuros profissionais da psicologia, especialmente no contexto da prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.