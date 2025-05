Eldorado: Mara Caseiro solicita instalação de unidade da Sanesul no Distrito de Morumbi

Em busca de melhorias no atendimento à população do Distrito de Morumbi, no município de Eldorado, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou uma indicação ao Diretor-Presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio, solicitando a instalação de uma unidade de atendimento ao público na localidade.

De acordo com a parlamentar, a demanda surge a partir do crescimento populacional do distrito e do consequente aumento da necessidade por serviços essenciais relacionados ao abastecimento de água e saneamento básico. “Morumbi abriga um número expressivo de famílias e recebe constantemente turistas e veranistas. É fundamental que a população tenha acesso direto a serviços como pedidos de ligação de água, emissão de segunda via de faturas, registro de reclamações e orientações sobre o uso consciente da água”, argumenta Mara Caseiro.

A deputada destaca ainda que já existe no distrito uma estrutura física disponível para a instalação da unidade da Sanesul, o que reduziria consideravelmente os custos operacionais, uma vez que não seria necessária a construção ou aquisição de um novo imóvel.

Segundo Mara, a presença da Sanesul no Distrito de Morumbi não apenas trará mais comodidade aos moradores e frequentadores, como também reforçará o compromisso da empresa com a universalização dos serviços públicos de saneamento no interior do estado.