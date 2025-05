Comissão debate relatório com dados relativos à população trans no Brasil

Segundo a deputada Erika Kokay (PT-DF), que pediu o debate, os dados coletados pelo Observatório evidenciam situações de vulnerabilidade, exclusão social e violência institucional enfrentadas por pessoas trans no Brasil, bem como apontam impactos diretos das proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.