Polícia Militar em Três Lagoas realiza prisão de condutor por adulteração de veículo

Três Lagoas – MS, no dia 20 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um condutor por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Nesta terça-feira, por volta das 23h30, uma guarnição do GETAM do 2º BPM durante policiamento no bairro Jardim Paranapungá, quando na rua Rui José da Costa realizou a abordagem policial de uma motocicleta Honda/CG 125, de cor vermelha, onde durante checagens foi constatado que o veículo se encontrava com o número de identificação veicular (chassi) raspado, sendo verificado ainda que a placa que se encontrava afixada na motocicleta pertence a uma motocicleta de cor verde, de Aparecida de Goiânia/GO.

Diante dos fatos o condutor de 24 anos e a motocicleta foram encaminhados e apresentados na Delegacia de Polícia, onde ficaram à disposição da autoridade policial.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

