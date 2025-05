Escola do Legislativo firma parceria com Escolagov para ampliar capacitação aos servidores

Em um cenário de constantes mudanças sociais e tecnológicas, a capacitação contínua de servidores é essencial para garantir a eficiência, transparência e qualidade dos serviços prestados à população. Tendo isso em vista, a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet está formulando uma parceria com a Escolagov, do Poder Executivo, para ampliar o portfólio de cursos oferecidos aos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Para tanto, a secretária de Gestão de Pessoas da ALEMS, Marlene Figueira, junto a uma equipe técnica, se reuniu com membros da Escolagov na segunda-feira (20) para estabelecer o convênio e também apresentar os cursos oferecidos no Legislativo. “Faremos uma parceria com vagas nos cursos. Vamos aprender juntos. A Escolagov já tem uma oferta muito boa e uma plataforma online para isso, além de convênio com universidade para pós-graduações. Queremos somar com eles, para oferecer também aos nossos servidores essas possibilidades de cursos. A receptividade foi maravilhosa e vamos fazer uma nova reunião para definir quais são as principais necessidades e como vão disponibilizar para nós”, explicou Marlene Figueira.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Reunião contou com servidores dos dois Poderes

Além disso, a ALEMS também vai abrir as portas, oferecendo já para o próximo curso da Escola do Legislativo - o curso de Libras - dez vagas aos servidores do Executivo, que terão as inscrições mediadas pela Escolagov. “Vamos fazer essa troca. Vamos discutir também sobre os certificados, para que tenhamos essa parceria com o controle de quem for do Legislativo para que possamos emitir o certificado com a nossa logo também”, explicou. O Curso de Libras será oferecido todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, das 14h às 16h, na ALEMS.

O encontro proporcionou a troca de ideias para o engajamento e a motivação no desenvolvimento dos profissionais. A diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula de Assunção, ressaltou a importância de estabelecer uma relação mais estreita para o fortalecimento da qualificação dos agentes públicos. “A cooperação é fundamental para oferecer aos servidores as ferramentas necessárias para o desempenho mais eficaz em suas áreas de atuação. Estamos comprometidos em garantir a formação especializada que atenda às demandas da ALEMS”, afirmou Ana Paula.

Saiba mais sobre a Escolagov clicando aqui e sobre a Escola do Legislativo neste link . Também participaram da reunião os assessores da Secretaria de Gestão de Pessoas da ALEMS, Tiago Santos e Camila Vieira, a servidora da Escola do Legislativo de MS, Jussira Neves, e a gerente de Educação Presencial e a Distância da Escolagov, Juliany Fraide.

*Com informações da Escola de Governo de MS