Polícia Militar em Três Lagoas cumpre Mandado de Prisão por Tráfico de Drogas

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Nesta terça-feira, às 11h05, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante policiamento, quando na rua Rui José da Costa, no bairro Paranapungá, realizou a abordagem policial de uma mulher de 61 anos, e cumpriram um mandado de prisão em seu desfavor, decorrente de condenação transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Criminal Residual, de Três Lagoas.

