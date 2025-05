Servidores participam de formação sobre o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nesta quinta-feira, dia 22 de maio, uma formação voltada ao uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

O encontro acontecerá no auditório do Centro de Formação (CEFOR/SEMED), das 13h30 às 17h30, com o objetivo de capacitar os servidores municipais para o uso eficiente da ferramenta.

A formação é destinada aos servidores da Semed e integra as ações contínuas de modernização da gestão pública municipal. A iniciativa reforça o compromisso da administração em promover um serviço público mais ágil, transparente e digital.

A capacitação será conduzida pela equipe da Comissão SEI-Semadi, responsável pela implantação e gestão do SEI no município. A presença dos especialistas permitirá aos participantes compreender melhor o funcionamento do sistema, esclarecer dúvidas e alinhar procedimentos para o uso adequado da plataforma.

A organização do evento é da Assessoria Técnica (ATEC/Semed), que também ficará responsável pelo acolhimento dos participantes e pelo suporte técnico durante toda a programação. O evento contará ainda com cobertura em fotos e vídeos para registro institucional.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra uma arte sobre a ação.