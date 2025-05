Homem morre em confronto com a Força Tática em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite de ontem, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Universitário 2, uma equipe da Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar foi alvo de uma tentativa de agressão armada por parte de um indivíduo foragido da justiça, com várias passagens policiais. Veja mais detalhes a seguir!

A guarnição realizava policiamento preventivo com base em informações sobre a presença do suspeito na região, circulando em uma motocicleta de cor vermelha. Durante a operação, os policiais identificaram um indivíduo com as mesmas características e procederam à tentativa de abordagem, com uso de sinais luminosos e ordens verbais.

O suspeito, no entanto,resistiu à ação policial, ignorando as ordens de parada e, em ato de agressão iminente,sacou uma arma de fogo em direção à equipe, colocando em risco a integridade dos policiais. Diante da ameaça injusta e imediata, foi necessário o uso proporcional da força para conter a agressão, com disparos efetuados pela equipe.

O indivíduo foi rapidamente desarmado e socorrido pelos próprios policiais, sendo encaminhado à unidade hospitalar local para atendimento médico emergencial. No entanto, apesar dos esforços da equipe e do atendimento prestado, ele não resistiu aos ferimentos.

No local, foi apreendido um revólver calibre .38 com numeração suprimida, quatro munições (três intactas e uma deflagrada), além de um aparelho celular. A arma de fogo utilizada pela guarnição também foi recolhida para os devidos procedimentos periciais e administrativos. A Polícia Científica e a Polícia Judiciária Militar compareceram ao local para os levantamentos técnicos e legais cabíveis.

Foram adotadas todas as medidas previstas no ordenamento jurídico militar,sendo instaurado o Inquérito Policial Militar com o objetivo de apurar, com rigor e transparência, todas as circunstâncias do fato ocorrido.

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com a legalidade, a proteção da sociedade e a integridade de seus integrantes, agindo com responsabilidade e firmeza diante de ameaças à segurança pública.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM