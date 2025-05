Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de condutor por adulteração de sinal identificador de veículo

Três Lagoas – MS, no dia 20 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um condutor por adulteração de sinal identificador de veículo.

Nesta terça-feira, por volta das 8h40, uma guarnição do Pelotão de Trânsito do 2º BPM foi acionada pela equipe do Departamento Municipal de Trânsito (DEPTRAN), onde durante patrulhamento viário visualizaram uma motocicleta com características suspeitas, pois em checagens constataram que a placa afixada na motocicleta pertencia a uma motocicleta JTA/SUZUKI 125 YES, de cor amarela, divergente do veículo que estava em circulação.

Durante uma verificação do Número de Identificação do Veículo (NIV) foi identificado que o chassi corresponde a uma motocicleta I/LIFENG MVK FU 320, de cor preta, a qual não possui registro de emplacamento na base de dados do DETRAN. Ao ser questionado sobre os fatos, o condutor de 39 anos, relatou haver retirado a placa de outra motocicleta de sua propriedade, com o intuito de evitar suspeitas, já que o veículo abordado não possuía placa.

Diante dos fatos, a motocicleta e o condutor foram apresentados na Delegacia de Polícia Judiciária onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime.

