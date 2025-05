Polícia Civil prende foragido da justiça, em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio do GOI – Grupo de Operações e Investigações – realizou a prisão, nesta terça-feira (20) de um indivíduo de 30 anos de idade, que estava foradido da justiça. J.S.P. estava com Mandado de Prisão expedido pela 6ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande.

A captura ocorreu na região do bairro Moreninha III. Posteriormente o homem foi encaminhado à DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), onde permanecerá custodiado, à disposição do Judiciário.