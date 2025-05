Polícia Civil prende apontado por roubo violento após diligências em Naviraí

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí prendeu nesta terça-feira (20) o suspeito V.L.MC. (28), autor de um roubo violento ocorrido em uma residência localizada no centro da cidade, em plena luz do dia.

O crime aconteceu no início da tarde de segunda-feira (19), quando a vítima, uma mulher de 40 anos, foi surpreendida dentro de casa por um homem armado com uma faca. O autor a arrastou até o banheiro, proferindo ameaças de morte e a trancou no cômodo antes de fugir levando diversos objetos, como um violão, um aparelho celular, uma fritadeira elétrica, um perfume e documentos pessoais.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Logo após o registro da ocorrência, a equipe da Polícia Civil, deu início a diligências ininterruptas. O suspeito, que vive em situação de rua, foi procurado durante todo o dia em diversos pontos da cidade frequentados por usuários de entorpecentes. Por volta das 16h do dia seguinte, ele foi localizado escondido em uma casa no bairro Vila Alta.

Durante a abordagem, o investigado confessou o crime e indicou o local onde estavam os objetos roubados, os quais já haviam sido vendidos a terceiros. As equipes policiais conseguiram parte dos subtraídos, entre eles o celular, violão e uma fritadeira elétrica, que foram reconhecidos e restituídos à vítima.

A Polícia Civil também identificou o receptador dos bens preso em flagrante em outra ocorrência relacionada. Ele armazenava os objetos ilícitos em dois imóveis distintos.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que o suspeito é reincidente e já possui condenação criminal por crimes patrimoniais.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3461-1215. A identidade do denunciante será preservada.