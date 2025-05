Polícia Civil prende homem que ameaçou matar companheira com arma de fogo em Bataguassu

O preso possui antecedentes por tráfico de drogas e violência doméstica. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da persistência do risco à vítima e da não localização da arma.

Segundo o delegado Lúcio Marinho, responsável pelo caso, a prisão foi fundamental para interromper o ciclo de violência e preservar a integridade da vítima: “Trata-se de um caso clássico de escalada da violência doméstica. Agimos com rapidez para evitar um desfecho trágico. ”, destacou.

Diante da gravidade dos fatos e do risco concreto à integridade da vítima, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências ininterruptas durante a madrugada. O suspeito foi localizado escondido na residência de um vizinho e preso em flagrante. A arma utilizada nas ameaças ainda não foi localizada.

A vítima procurou imediatamente a Delegacia após relatar que, na noite anterior, havia sido ameaçada com um revólver. Segundo seu depoimento, o autor teria dito que “iria estourar seus miolos”, cessando a agressão apenas ao perceber a ligação da mulher para a Polícia Militar. No dia seguinte, ele ainda foi até o local de trabalho da vítima, causando tumulto e promovendo novas ameaças.

