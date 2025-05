Funsat ofereve 1.844 vagas nesta quarta-feira (21)

A Fundação Social do Trabaljo (Funsat) oferta nesta quarta-feira (21) 01.844 vagas, referentes a 152 profissões diferentes de 193 empresas, sendo 30% das funções, sem exigir experiência para as contratações pendentes.

São oportunidades com os chamados para encontrar novos colaboradores que atuem, por exemplo, como açougueiro (33 postos), ajudante de padeiro (1 posto), analista administrativo (1 posto), assistente de vendas (10 postos), auxiliar de armazenamento (14 postos), auxiliar de limpeza (139 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (195 postos), carpinteiro (4 postos), eletricista (2 postos), motorista de caminhão (5 postos), operador de empilhadeira (5 postos), porteiro (4 postos), além de 16 vagas para servente de obras.

Já, entre as 1.271 triagens de “perfil aberto”, para o treinamento remunerado em uma nova profissão, a Fundação aponta sete destaques. Relação que inclui buscas por auxiliar administrativo (12 postos), barbeiro (3 postos), jardineiro (3 postos), operador de caixa (199 postos), repositor em supermercados (205 postos), trabalhador da Suinocultura (4 postos), e ainda quatro vagas para vendedor interno

Exclusivos a profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência) existem 16 anúncios: agente de saneamento (1), assistente administrativo (5), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), porteiro (1), repositor com atividade em supermercados (5) e uma vaga para vendedor interno.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O funcionamento da Agência de Empregos da Funsat acontece das 7h às 17h. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800. Veja abaixo o quadro geral das profissões e postos de trabalho disponíveis a preenchimento: