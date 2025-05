Semed lança curso “Saúde Mental na Educação” com foco em acolhimento e promoção do bem-estar nas escolas

Com o compromisso de fortalecer o cuidado emocional no ambiente escolar, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), por meio da Coordenadoria de Psicologia e Assistência Educacional (CPAE), lançou nesta terça-feira (20), às 18h30, no auditório da Semed, o curso “Saúde Mental na Educação”, voltado à formação de profissionais da Rede Municipal de Ensino e membros da comunidade escolar.

A iniciativa tem como principal objetivo formar os participantes para identificar sinais de sofrimento psíquico, desenvolver estratégias de acolhimento e fomentar práticas pedagógicas mais humanas, saudáveis e inclusivas dentro da rotina escolar.

O curso será realizado de forma híbrida, com duração total de 120 horas, incluindo atividades online e presenciais. Os encontros presenciais acontecerão a cada 15 dias, com carga horária de 1 hora por encontro. O encerramento está previsto para o dia 16 de dezembro de 2025. Para receber o certificado de participação, os inscritos devem cumprir pelo menos 75% da carga horária total da formação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A abertura oficial contou com a presença de autoridades municipais e educacionais, além da apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana. A programação incluiu a palestra de abertura com a professora especialista Avany Cardoso Leal, psicóloga com vasta experiência na área da saúde mental, psicologia hospitalar e educação.

Com formação pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, Avany é especialista em Gestalt Terapia e Rorschach, e atuou por duas décadas no Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Campo Grande, onde chefiou o setor de Psicologia. Também foi professora universitária por quase 20 anos e atualmente coordena o curso de Psicologia da Faculdade Insted, além de atuar em consultório particular com foco em temas como adolescência, qualidade de vida e prevenção ao suicídio.

Para a palestrante, o papel da escola vai muito além do ensino de conteúdos. “Falar sobre saúde mental na escola é falar sobre cuidado, presença e empatia. É entender que o sofrimento psíquico muitas vezes se apresenta de forma silenciosa, mas com consequências profundas. Estou muito honrada em contribuir com essa formação, pois acredito que professores e profissionais da educação são peças-chave na construção de uma cultura de acolhimento e prevenção. Este curso é um passo fundamental para transformar o ambiente escolar em um lugar verdadeiramente saudável e seguro para todos”, destacou Avany.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O curso é desenvolvido com metodologias interativas, rodas de conversa, oficinas e seminários, proporcionando espaço de escuta, troca de experiências e aplicação prática dos conhecimentos.

Segundo o coordenador da CPAE, Roberto Santana dos Santos “Betinho”, essa formação marca um novo momento para a Rede Municipal de Ensino. “Esse curso é um marco para a Rede Municipal de Ensino. A saúde mental precisa deixar de ser tabu e passar a ser prioridade. Nosso objetivo é criar uma rede de apoio sólida dentro das escolas, onde cada profissional se sinta preparado para acolher, escutar e intervir de maneira humanizada. Mais do que um curso, essa é uma formação para a vida, que impacta diretamente na qualidade da educação e nas relações dentro das nossas unidades”, afirmou o coordenador.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A promoção da saúde mental é uma pauta urgente dentro da escola. Precisamos garantir um espaço de escuta e cuidado não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade escolar. Essa formação vem para reforçar esse compromisso com a humanização das relações no ambiente educacional”, afirma Lucas Bitencourt, secretário municipal de Educação.

A formação é voltada a professores, coordenadores pedagógicos, diretores, técnicos e demais profissionais da Rede Municipal de Ensino, bem como membros da comunidade escolar interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre saúde mental.

Com o lançamento do curso “Saúde Mental na Educação”, a Prefeitura Municipal de Campo Grande reafirma sua política de valorização da vida, bem-estar emocional e desenvolvimento integral dos alunos e profissionais da Reme.