Aprovada urgência para projeto que proíbe desconto automático para sindicatos em aposentadorias pagas pelo INSS; acompanhe

Hugo Motta afirmou que deverão ser juntados todos os projetos sobre o tema. "É uma pauta do nosso País, que nos une, e espero contar com o apoio dos partidos", disse.

Segundo o presidente da Casa, Hugo Motta, o mérito do projeto será analisado apenas na próxima semana, pois o projeto de lei sobre o reajuste de servidores do Executivo ( PL 1466/25 ) tranca a pauta.

Este foi o único item votado na Ordem do Dia desta terça-feira (20).

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 1846/25 , que proíbe o desconto automático de mensalidades de associações e sindicatos nos proventos pagos pelo INSS. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

