Senado aprova Dia da Amizade Brasil-Israel, em 12 de abril

— O mais importante aqui é reafirmarmos o nosso apoio a toda a comunidade judaica, aos mais de 100 mil judeus que vivem no Brasil, à nossa diversidade e o nosso respeito a todas as crenças. E dizer, como cristãos, o tanto que nós desejamos que Israel tenha paz — afirmou o senador.

Viana destacou em Plenário os laços históricos entre os dois países, que não podem, segundo ele, ser prejudicados por situações como a atual guerra no Oriente Médio.

O projeto original, apresentado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a criação do Dia da Amizade Brasil-Israel se dá pela sólida relação bilateral e pelos fortes vínculos culturais e econômicos entre os dois países.

A Comissão de Educação (CE) já havia aprovado a proposta com parecer favorável do senador Carlos Viana (Podemos-MG). A data é uma referência ao decreto que criou a representação brasileira em território israelense, em 1951. O Estado de Israel foi fundado em 1948, após aprovação de uma resolução pela Organização das Nações Unidas (ONU).

