Polícia Civil prende homem por receptação e recupera diversos objetos furtados em Naviraí

A prisão ocorreu após investigações relacionadas a crimes de furto e roubo na cidade, que apontaram que o mesmo estaria em posse de um veículo utilizado em uma ação criminosa. Durante diligências na residência do suspeito, os investigadores localizaram diversas ferramentas e equipamentos de origem duvidosa, além do veículo citado.

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí prendeu em flagrante, nesta terça-feira (21), um homem de 41 anos identificado como A.S.L., por prática do crime de receptação.

