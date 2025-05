Prefeitura promove formações para professores dos Anos Finais e Ensino Fundamental com foco no Referencial Curricular da Reme

Com o compromisso de fortalecer a prática pedagógica nas escolas municipais e garantir a efetiva implementação do Referencial Curricular da Rede Municipal de Ensino (Reme), a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) está promovendo uma série de formações voltadas aos professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Intituladas “Possibilidades Didático-Pedagógicas a partir do Referencial Curricular da REME”, as ações formativas têm como objetivo aprofundar aspectos teóricos, conceituais e metodológicos dos componentes curriculares, além de explorar caminhos didáticos alinhados ao documento norteador da educação municipal.

As formações contam com a colaboração de instituições de ensino superior, institutos de pesquisa e centros de produção de conhecimento, que atuam como parceiros estratégicos para enriquecer o processo formativo e aproximar os professores das pesquisas mais recentes em educação.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Lucas Bitencourt, a ação representa mais um passo importante para consolidar a qualidade do ensino na capital sul-mato-grossense. “Ao aproximarmos os professores da base epistemológica que sustenta as áreas do conhecimento e os componentes curriculares, estamos fortalecendo a autonomia pedagógica, a criticidade e a criatividade em sala de aula. Esse é um investimento direto na aprendizagem dos nossos alunos”, destaca o secretário.

Analice Talgatti, chefe da Divisão dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio (Difen), reforçou a importância do diálogo com os professores durante o processo formativo.

“Estamos construindo um processo formativo que respeita as especificidades de cada área do conhecimento, valorizando a escuta, o saber docente e a articulação com o Referencial Curricular. Essa escuta ativa dos professores é o que faz da formação um espaço de pertencimento e avanço coletivo.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

As formações estão sendo realizadas em diversos espaços de Campo Grande, que foram estrategicamente escolhidos para favorecer a articulação entre teoria e prática. Entre os locais estão:

• Escola Municipal Coronel Antonino

• Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo

• Auditório do IMPCG

• CEFRONT – Centro de Estudo de Fronteira General Padilha

• CEA Imbirussu

• Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Sala do Laboratório ATRIVM, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

• Escola Municipal Eulália Neto Lessa

• Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)

• Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês

• Escola Municipal Nazira Anache

Os encontros têm se consolidado como espaços de escuta, troca de experiências e aprofundamento das práticas docentes, contribuindo para uma educação mais contextualizada, democrática e transformadora.

“A formação nos leva a refletir sobre o nosso fazer pedagógico e nos dá mais segurança para explorar novas metodologias. O Referencial não engessa, ele abre caminhos”, afirmou Elton de Andrade Corrêa Lima, professor de Língua Portuguesa da Escola Municipal Maestro João Corrêa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a professora Laís Toledo, da Escola Municipal Arassuay Gomes de Castro, também de Língua Portuguesa, “os encontros proporcionam momentos de reflexão e de escuta. É a partir dessas trocas que conseguimos transformar nossa prática e tornar o Referencial Curricular algo vivo dentro da sala de aula”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já o professor de Educação Física Elton Pereira de Melo, da Escola Municipal Nagib Raslan, destacou: “A formação mostra como a Educação Física também se conecta com outras áreas do conhecimento. Estamos falando de desenvolvimento integral, de trabalho com valores, com saúde e movimento. Isso precisa estar claro para todos.”

Na mesma escola, o professor de Arte Gabriel Brito ressaltou o papel das linguagens artísticas no contexto educacional: “A Arte precisa ser compreendida como linguagem potente de expressão e de construção de sentido. Ter esse espaço de formação e diálogo mostra que estamos no caminho certo.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com essa iniciativa, a Semed reforça sua política de formação continuada e reafirma o papel da Reme como espaço de inovação, pertencimento e qualidade no processo de ensino-aprendizagem.