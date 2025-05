Polícia Civil cumpre mandado de prisão em desfavor de traficante em Iguatemi

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanece custodiado e a disposição do Poder Judiciário local.

Após conhecimento do mandado, a equipe de policiais civis iniciou diligências a fim de realizar o cumprimento do mandado de prisão. O conduzido foi encontrado em sua residência situada na Vila Operária, onde foi realizada sua captura.

A Delegacia de Iguatemi cumpriu mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor de A.S. (54 anos) a uma pena de 7 anos pelo delito de Tráfico de Drogas a ser cumprido em regime fechado, na tarde desta terça-feira (20).

