Chico Rodrigues destaca avanços em infraestrutura e cobra ações para BR-319

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) registrou nesta terça-feira (20), em pronunciamento em Plenário, os temas debatidos durante audiência pública com o ministro dos Transportes, Renan Filho, ocorrida na Comissão de Infraestrutura (CI) pela manhã. O parlamentar elogiou a apresentação do ministro e considerou que os dados demonstram avanços nos investimentos federais em rodovias e ferrovias, além de resultados já em execução.

Rodrigues destacou a importância de obras estratégicas para a Região Norte, como a pavimentação da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), e reiterou a necessidade de superar entraves ambientais.

— Essa rodovia é fundamental para a integração da Amazônia, que muitas vezes é impedida pelas ações do Ministério do Meio Ambiente. A rodovia já foi aberta há mais de 30 anos e precisa ser asfaltada para promover desenvolvimento — afirmou.

O senador também ressaltou a relevância da integração entre o estado de Roraima e a Guiana, com a ligação rodoviária entre Bonfim, Lethem e Georgetown, que pode consolidar um novo corredor de exportação. Ele informou que o asfaltamento do trecho entre Bonfim e Normandia, no km 100 da BR-401, foi confirmado pelo ministro dos Transportes como obra em andamento, com potencial para ampliar o acesso da produção regional ao Caribe, à Europa e à Ásia.

Rodrigues solicitou ainda ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a execução de acostamentos em trechos das BRs 174 e 432, considerados essenciais para a segurança viária. O senador concluiu destacando a ampliação da malha ferroviária nacional como parte da estratégia para reduzir custos logísticos e aumentar a competitividade econômica do país.