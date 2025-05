Assembleia e Você: Escola do Legislativo é destaque nesta edição

Apresentado por Aretha Muritiba e Paulo Radamés, o "Assembleia e Você" tem exibições às segundas (7h), quartas (17h45), sextas-feiras (13h30), sábados (18h) e domingos (17h) na TV Assembleia, canal aberto 7.2, ou canal 9 da Claro TV, aos sábados (17h30) e domingos (22h30), podendo também ser assistido a qualquer momento pelo canal do ALEMS no Youtube.

Os entrevistados dessa edição são a secretária de Recursos Humanos do Legislativo estadual, Marlene Figueira da Silva, a diretora de Cerimonial, Severina da Silva e o intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), Cláudio Vasques. Durante o programa, eles contaram como esses cursos podem aprimorar o trabalho desenvolvido dentro do ambiente legislativo, além de curiosidades a respeito das aulas oferecidas até o momento.

O Assembleia e Você, que estreia este mês, mostra o trabalho da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet na organização dos cursos de capacitação oferecidos aos servidores da Casa de Leis sul-mato-grossense.

