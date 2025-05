Polícia Civil prende em flagrante agressor, no âmbito de violência doméstica, em Caarapó

Nesta terça-feira (20), uma mulher de 43 anos chegou à Sala Lilás da Delegacia de Polícia de Caarapó com lesões no rosto, noticiando que teria sido agredida pelo convivente há poucos instantes. Na ocasião, o autor de 46 anos havia chegado em casa visivelmente embriagado e iniciado uma discussão com seus familiares.

Em dado momento, expulsou todos de casa e avançou contra sua própria convivente, agredindo-a e a ameaçando de morte caso procurasse a polícia.

Ciente do fato, imediatamente uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a área de retomada indígena Nhandevá e localizou o autor, quando lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito.