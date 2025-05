Delegacia de Dourados prende homem em flagrante após divulgar vídeos íntimos de ex-companheira em redes sociais

Na manhã de hoje (20), uma mulher, de 24 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados noticiando a divulgação de suas fotos íntimas em seu status do WhatsApp, perfil do TikTok e do Facebook, durante a madrugada. Afirmou que o responsável pela postagem foi seu ex-companheiro, de 31 anos.

A vítima contou que, desde o dia 10 de maio, o ex-companheiro havia se apropriado de seu aparelho celular e, na madrugada de hoje, ao encontrar vídeos íntimos que a vítima gravou para si, se vingou publicando nas redes sociais dela.

No momento do registro, a vítima apresentou as postagens, vistas pelo aparelho celular de sua irmã, além de mensagens recebidas de colegas sobre as divulgações, questionando se ela era a responsável.

Em diligências, a equipe de investigação da DAM conseguiu prender o autor dos fatos em flagrante e recuperar o celular da vítima.

Em interrogatório, o autor confessou o crime, alegando que ficou nervoso com o que viu, apesar de já estarem separados no momento do crime.

Ele foi autuado por divulgação de cena íntima agravado pela relação íntima de afeto com finalidade de vingança e humilhação, em situação flagrancial. Além disso, responderá por ter se apropriado do celular da vítima.