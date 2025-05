“Mulheres Mil” abre capacitação no CRAS Jardim Canguru

A terça-feira (20) foi de início na capacitação de “Assistente Administrativo – 160 horas”, do “Mulheres Mil” no Jardim Canguru. Primeira área de Campo Grande que recebe novamente uma grupo do programa, com o treinamento em doze módulos e certificação pelo Ministério da Educação.

Desafio para a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Escola Funsat de se manter o índice de evasão, em pelo menos 3%, percentual figurando como um dos cinco patamares mais eficientes do Brasil. Até o momento, sete formaturas do “Mulheres Mil” foram realizadas em Campo Grande, com a preparação efetivada de 490 alunas.

2024

Vida Nova – 100 alunas

Jardim Noroeste – 50 alunas

Jardim Canguru – 75 alunas

Jardim Aero Rancho – 50 alunas

Coophavila II – 65 alunas

2025

CRAS Moreninhas- 50 alunas/abril

ACIESP (Aero Rancho)- 100 alunas/maio

Em atividade, no momento, duas turmas estão em aprendizado: a aberta no CRAS Canguru, com 75 matriculadas, e outra no CRAS Vila Popular, iniciada em abril, com 75 alunas (previsão de término em julho).

Mais cinco grupos devem ser iniciados até final de 2025, com a meta de atingir dentro do programa, mil mulheres capacitadas na Capital. Pra isso, ainda a captação da Escola Funsat visa mais 360 novas alunas, nos polos que serão implementados, entre junho e outubro.

Caminho para uma vida melhor

Do banco escolar, Jucilene Rain de Santana (43 anos) enxergou já no primeiro dia de aulas, uma nova perspectiva para a sua vida profissional. “É um aprendizado a mais, e que me ajudará muito a fazer uma diferença maior na empresa do meu esposo. Por isso a expectativa é grande para adquirir estes conhecimentos”, revelou a aluna, moradora do bairro que recebe o treinamento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Junto da sua filha, Patrícia de Sabry Nascimento, avisa que o curso servirá para ampliar as suas chances no Mercado de Trabalho. “Vai colaborar bastante para me orientar a novas oportunidades. Vejo que é importante se capacitar, pois as empresas esperam pessoas com o melhor currículo possível”, destacou a aluna de 30 anos.

Atenta sempre aos cursos da Escola Funsat, depois alguns diplomas, Rosa Maria de Souza (50 anos) queria muito ser “Uma Mulheres Mil”. “Engraçado que é o nome do programa e a gente passa a se chamar assim também. A metodologia desse é diferente, com muito conteúdo pro nosso crescimento. Inclusive, depois de concluir essas aulas, mesmo com o certificado vou seguir acompanhando as matrículas que abrirem. Seja o que for, quero aproveitar, principalmente por serem gratuitos”, comentou a aluna.

Para Iraci Rodrigues Lelis, o estudo será decisivo quanto a um futuro melhor, chance que não poderia ser desperdiçada, por ser com aulas perto da sua casa. “Aprender para ser escolhida em uma vaga, dessa profissão, e depois trabalhar. Esse é a minha maior ambição!”, falou a aluna de 54 anos, que busca a sua primeira contratação como assistente administrativa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ponto de transformação que também interessou a Gisele Antunes dos Santos. “Como estou sempre vindo ao CRAS tive a condição de saber do início das matrículas e fui uma das primeiras a me inscrever. Quero uma valorização maior nas contratações, por isso o jeito é estudar”, citou a aluna de 46 anos, que reside no Paulo Coelho Machado

Paola Duarte Ferreira (41 anos), é outra das integrantes da turma que também veio de um bairro próximo. “A partir do momento que a pessoa amadurece, passa a querer mais e mais, para o seu crescimento. Não é sempre que uma ocasião dessa surge, por isso fui uma das primeiras a me matricular. O sucesso da primeira turma do Canguru me inspirou a essa procura”, explica.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Validação a um programa que é financiado pelo Governo Federal e também viabilizado pela Prefeitura de Campo Grande, com a estratégia de se ampliar o acesso à Educação Profissional em bairros do município. Por ano, o Ministério da Educação investe por determinação da Portaria 725/2023 um total de R$ 86 milhões de recursos federais da União nesta política pública.

Para mais informações, acesse no Instagram @ funsat.cg , entre em contato no telefone (67) 4042-0585/5820 ou pelo WhatsApp (67) 3314-3089.