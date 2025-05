Polícia Civil ministra palestra para funcionários de empresa da Capital contra o tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, foi convidada para ministrar palestra na Empresa KLEPERWEBER, localizada no Núcleo Industrial de Campo Grande. Na ocasião, participaram cerca de 20 funcionários de diversos Estados.

A ação faz parte do trabalho realizado pela Especializada, de caráter preventivo e pedagógico, visando demonstrar causas e consequências daqueles que se aventuram a percorrer o caminho das drogas, tanto no tange ao tráfico de drogas, quanto à problemática de cunho social e de saúde pública que cercam os usuários de entorpecentes.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A palestra foi ministrada pelo delegado titular da DENAR – Hoffman Davila Candido e Sousa, que na oportunidade falou um pouco do trabalho repressivo de combate ao narcotráfico, mostrando as últimas operações deflagradas pela Especializada e com apoio de outras delegacias da Capital e do interior.

A ação também foi palco para que fosse falado um pouco o quão importante é combater tráfico doméstico/formiguinha, e os crimes que envolve essa dinâmica.