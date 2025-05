11º BPM realiza a 1ª Corrida de rua alusiva aos 190 anos da PMMS

Jardim – Na manhã de domingo (18/05), ocorreu na área central de Jardim, a primeira corrida de rua do 11º Batalhão de Polícia Militar, alusiva aos 190 anos da PMMS.

O evento contou a participação de quase 600 (seiscentos) atletas, que participaram das provas de caminhada de 3km e corridas de 5km e 10km. A programação se iniciou às 06h30 da manhã, com a concentração na Praça do Encontro. A largada ocorreu exatamente às 7h, para todas as categorias, com a multidão de atletas invadindo as principais ruas de Jardim. O evento se encerrou às 10h, após a premiação dos atletas, sorteio de brindes e grande congraçamento entre os participantes.

Foto: Divulgação/PM - MS

Estiveram presentes: o Prefeito de Jardim, Dr. Juliano da Cunha Miranda – Guga; a Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião; o Comandante do Comando de Policiamento da Fronteira Bioceânica – CPA/7, Coronel Anderson Avelar; o Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Major Rafael Pinheiro Garcia, além de outras autoridades civis, militares, além de familiares e amigos dos participantes.

Foto: Divulgação/PM - MS

O Major Garcia, Cmt do 11º BPM, pronunciou-se dizendo que a iniciativa foi organizada, com total apoio da Prefeitura Municipal, com o objetivo de promover a saúde, o bem-estar e a integração entre a polícia e a população. Agradeceu a presença das autoridades e dos parceiros que contribuíram significativamente para o sucesso do evento. Ressaltou, ainda, que o evento contou com apoio logístico e a presença de policiais que, além de competirem, também garantiram que o evento transcorresse de forma tranquila. A corrida foi recebida com entusiasmo e muitos elogios pela população, que aplaudiram a organização do 11º BPM na realização de um evento tão marcante e histórico para o município.

Foto: Divulgação/PM - MS

Assessoria de Comunicação Social do 11º Batalhão de Polícia Militar.