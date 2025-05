Sevuij irá lançar curso inédito de Social Media e dá continuidade à Escola de Marketing Digital JUV On na próxima semana





Se você é jovem e quer aprender tudo sobre o universo das redes sociais, ou deseja atuar nessa área que mais cresce no mercado. A secretaria executiva da juventude – Sejuv irá lançar na próxima semana o curso de “Social Media”. Durante as aulas, os participantes aprenderão desde o planejamento de conteúdo, criação de postagens, estratégias de engajamento, uso de ferramentas de análise e agendamento, até como atuar como gestor de redes sociais para marcas, empresas ou projetos pessoais.



O conteúdo será dinâmico, com linguagem acessível, e ministrado por profissionais da área que conhecem de perto a rotina e os desafios do universo digital. Ao final, os alunos receberão certificado de participação com carga horária de 20h, um diferencial para quem busca o primeiro emprego ou quer empreender no universo da internet.



Além da estréia do curso de Social Media, a sejuv também vai a realizar no dia 26 de Maio, a 3ª Trilha da Escola de Marketing Digital JUV On – “O Jogo da Conversão Digital”, continuidade de um projeto que tem formado jovens em temas como marketing, empreendedorismo e presença online.



Uma etapa mais aprofundada que vai abordar como transformar seguidores em clientes, leads em vendas e ideias em resultados. Com uma proposta moderna e interativa, a trilha é ideal para jovens que já passaram pelas primeiras fases do projeto ou que desejam se aprofundar no marketing digital.



As inscrições para ambos os cursos devem ser feitas pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home e as vagas são limitadas.





Serviço:

Social Media

Data: 26/05 a 30/05

Horário: 18h30 às 21/30

Local: SEJUV – Rua 25 de Dezembro,924. Shopping Marrakech – 3° andar

3° trilha Escola de Marketing Juv On – Seguidores em Clientes, O jogo da conversão digital

Data: 26/05 a 06/06

Horário: 19h às 21h

Local: Estácio de Sá – Av. Fernando Correia da Costa, 1800, Centro