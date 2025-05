Funesp participa do 7º Festival Mais Esporte com apresentações de Ginástica Artística e Rítmica

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) participa do 7º Festival Mais Esporte com apresentações das equipes de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica, no Teatro Glauce Rocha. Cerca de 60 atletas dos projetos gratuitos desenvolvidos pela Fundação sobem ao palco no dia 21 de maio, às 19h, para mostrar talento, técnica e dedicação ao público.

O evento é promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e reforça a importância da parceria entre instituições públicas na promoção do esporte, da cidadania e da cultura.

As apresentações foram preparadas especialmente para o festival, evidenciando o trabalho realizado nos polos esportivos mantidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp, que oferecem acesso gratuito ao esporte às crianças e adolescentes da capital.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destaca a relevância da participação no evento: “Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social. A presença dos atletas no Festival Mais Esporte mostra como o investimento em políticas públicas de esporte gera resultados positivos, promovendo inclusão, disciplina e oportunidades”, afirmou.

O festival é gratuito e aberto ao público, sendo uma excelente oportunidade para prestigiar o desempenho dos atletas da capital e vivenciar a integração entre esporte, arte e educação.



Serviço

7º Festival Mais Esporte – UFMS

Data: 21 de maio (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada gratuita









#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto mostrando uma das equipes de ginástica, da Funesp, reunida, ao lado de duas profissionais que compõem a equipe técnica.