Cleitinho admite erro ao pedir mensagem da influenciadora Virgínia para a filha

Em aparte, os senadores Magno Malta (PL-ES) e Jorge Seif (PL-SC) elogiaram a atitude do colega. Magno Malta definiu Cleitinho como “um guerreiro” e “vigilante da coisa pública”. Já Jorge Seif afirmou que também atenderia a um pedido de um filho, mas disse desejar que “todo o pecado” de Cleitinho seja pedir um vídeo para uma influenciadora.

Cleitinho disse manter as opiniões que expressou na reunião da CPI, contrárias às bets, e lembrou que o Senado participou da aprovação da lei que autoriza “essa porcaria”. Ele, no entanto, apontou que foi um pai “muito ausente” por conta da política e afirmou que só pediu uma mensagem da influenciadora porque recebeu uma solicitação de sua filha.

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (20), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) reconheceu que errou ao pedir uma mensagem da influenciadora Virgínia para sua esposa e sua filha. O fato ocorreu durante o depoimento de Virgínia à CPI das Bets, no dia 13 de maio.

