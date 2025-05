Polícia Civil prende dupla por roubo a residência em Naviraí

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Naviraí, realizou nesta terça-feira (20) a prisão em flagrante de dois homens identificados como M.E.L, 40 anos, e L.S.S, 33 anos, logo após praticarem roubo em uma residência no centro da cidade.

O crime ocorreu por volta das 06h30min de hoje, quando a dupla adentrou o quintal de uma casa e subtraiu dois botijões de gás. Durante a fuga, um dos criminosos ameaçou o morador, dizendo estar armado, configurando assim o crime de roubo impróprio.

A rápida atuação da Polícia Civil permitiu a localização do primeiro autor, junto com o veículo utilizado na fuga, um Fiat Uno de cor marrom, onde os botijões foram encontrados. Durante as diligências, os policiais também localizaram o segundo indivíduo escondido em uma residência no bairro Jardim Paraíso.

Os dois confessaram a prática do roubo e foram encaminhados à delegacia, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada pelo Delegado de Polícia. A dupla também foi identificada como autora de outro roubo cometido no dia 17 de maio, quando, sob ameaça com uso de arma branca, subtraíram uma motocicleta, um telefone celular e documentos pessoais de uma mulher.

Diante da gravidade dos crimes, da reincidência dos autores e do risco de reiteração criminosa, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida que agora aguarda apreciação judicial.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima à Polícia Civil, pelo telefone (67) 3461-1215.