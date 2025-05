Plínio Valério critica entraves à BR-319 e cobra respeito ao Amazonas

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (20), os entraves ambientais que impedem a pavimentação da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O parlamentar afirmou que a falta de infraestrutura viária isola o Amazonas e compromete o desenvolvimento da região. Segundo ele, o estado sofre com o desinteresse do poder público e com as interferências de organizações não governamentais.

— Talvez você, brasileira, talvez você, brasileiro, esteja cansado de me ouvir falar da BR-319. Mas eu vou continuar falando, porque ela é imprescindível para nós. O Amazonas tem 97% da sua floresta preservada e 60% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é inadmissível — declarou o senador.

Plínio contou ter participado da audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, na Comissão de Infraestrutura (CI), e ter ouvido do próprio ministro o reconhecimento da gravidade da situação. Segundo o senador, além de entraves técnicos, existem pressões de ONGs e barreiras jurídicas que impedem o avanço da obra. Ele lembrou ainda o impacto da ausência da rodovia durante a pandemia, quando caminhões com oxigênio ficaram atolados na estrada enquanto pacientes morriam por falta do insumo.

O senador também criticou a atuação de órgãos ambientais, como o Ibama e a Funai, e mencionou o Fundo Amazônia como instrumento que beneficia entidades estrangeiras em detrimento da população local. Para ele, a Constituição está sendo descumprida ao não assegurar igualdade de condições ao povo do Amazonas.