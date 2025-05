Sejuv abre inscrições para cursos gratuitos de Design de Sobrancelha e Manicure e Pedicure

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos voltados à capacitação profissional de jovens da capital. As oficinas serão realizadas nos dias 26 e 28 de maio, na sede da Sejuv, e contemplam as áreas de Design de Sobrancelhas e Manicure e Pedicure.



Com foco na geração de renda e no fortalecimento do empreendedorismo jovem, os cursos oferecem formação básica, com conteúdo prático e teórico. Ao final, os participantes receberão certificados de conclusão com carga horária, uma vantagem importante para quem deseja ingressar ou se destacar no mercado de trabalho.



As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home .





Serviço:



Manicure e Pedicure



Data: 26/05 a 30/05



Horário: 7h30 às 11h30

Local: SEJUV – Rua 25 de Dezembro,924. Shopping Marrakech – 3° andar







Design de sobrancelha



Data: 28/05 a 30/05



Horário: 18h30 às 21h30



Local: SEJUV – Rua 25 de Dezembro,924. Shopping Marrakech – 3° andar











