Senado celebra os 25 anos de fundação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

— A exitosa presença do Bolshoi no Brasil, nesses 25 anos, representa prova incontestável de que a educação e a cultura constituem poderosos instrumentos para a construção da paz, do desenvolvimento e da cooperação fraterna entre os povos. O Teatro Bolshoi no Brasil não oferece apenas um ensino de excelência em dança. As alunas e os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania .

Fundada em março de 2000, a escola tem hoje 240 alunos de 22 estados. Todos recebem bolsas de estudo que incluem alimentação, transporte, uniformes, assistência médica e apoio pedagógico. O embaixador Alexey Labetskiy destacou o alto nível de quem sai do Bolshoi, escola que já formou 480 bailarinos, muitos deles com atuação em 27 países.

— A Escola Bolshoi de Joinville é uma referência para a formação dos quadros do balé clássico. (...) A primeira-bailarina do teatro de Cazan [na Rússia, Amanda Gomes], por exemplo, é brasileira, e muitos dos alunos da Escola de Bolshoi estão dançando em Moscou, em Paris, em Londres, em Nova York e aqui no Brasil. Essa grande qualidade é o resultado do trabalho dos professores russos, dos talentos brasileiros e de grande empenho de todos que estão ligados a esse projeto.

Para o senador Esperidião Amin (PP-SC), o Bolshoi é motivo de orgulho para Santa Catarina.

— É motivo de orgulho para Santa Catarina sediar, de maneira singular, uma escola de teatro, o Teatro Bolshoi em Santa Catarina e em Joinville. E cada talento que se firma e se apresenta aos nossos olhos, ao nosso coração, à nossa sensibilidade é um fruto especialíssimo, inigualável e único, que a todos nós faz chegar a emoção, a sensibilidade e torna melhor o nosso nível, a nossa qualidade de vida.

Segundo o senador Jorge Seif (PL-SC), o trabalho da escola em Joinville vai além da cultura e da educação.

— Esse sucesso é resultado de um trabalho sério que alinha excelência técnica à responsabilidade social. A presença da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil é motivo de grande orgulho para todos nós, catarinenses e brasileiros; representa o poder transformador da cultura e do compromisso com a formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios do futuro.

Embaixador da Rússia, Alexey Labetskiy, e a presidente da Mesa, senadora Ivete da Silveira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Para Seif, o trabalho do Bolshoi une excelência técnica e responsabilidade social - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado