Trecho entre Corumbá e Buraco das Piranhas necessita recapeamento e sinalização

Na sessão ordinária desta terça-feira (20), no Plenário Júlio Maia, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB), fez solicitação à Superintendência Regional do DNIT, em Mato Grosso do Sul, para o recapeamento asfáltico e sinalização viária na BR-262, no trecho entre Corumbá e o Buraco das Piranhas. O pedido é uma reivindicação da Câmara Municipal de Corumbá, por meio do vereador Marcelo Araújo.

De acordo com a petição, nessa extensão de 50 quilômetros, a Rodovia BR-262 apresenta diversas ondulações, ausência de sinalização horizontal e vertical, além do intenso fluxo de caminhões de minério e veículos de passeio. As deformações presentes no pavimento da estrada têm causado o aumento exponencial no número de acidentes, o que coloca em risco a vida de motoristas e passageiros que por ali transitam.

Para o deputado estadual Paulo Duarte, “a degradação da rodovia representa não apenas um risco à segurança viária, mas também um grande prejuízo ao meio ambiente e à economia regional, dada a importância logística da BR-262 para o escoamento da produção mineral e para o turismo na região pantaneira”, esclarece o parlamentar. Paulo Duarte justifica, ainda, a solicitação levando em consideração que “o imediato atendimento à indicação proporcionará melhores condições de tráfego para os veículos, trazendo-lhes maior segurança e contribuindo muito com a redução no número de acidentes naquela localidade”, finaliza.