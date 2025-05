Na manhã de hoje (20) o Delegado-Geral da Polícia Civil – Lupérsio Degerone Lucio participou da Solenidade de Passagem do Cargo de Chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste (CCOp/CMO).

Na cerimônia, o General de Divisão Márcio Luis do Nascimento Abreu Pereira passou o cargo ao Coronel Marcus Vinícius da Luz.

O evento ocorreu no Forte Pantanal e contou com a presença de autoridades civis e militares.