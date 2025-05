Informamos que devido a inoperância do telefone fixo (67) 3368-6600, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos – DERF, por tempo indeterminado para efetuar e receber ligações, a Delegacia disponibiliza o número (67) 99986-0295.

